فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات يُعلن عن تعيين نوجزار مكاريدزي مديراً للمطاعم

أعلن جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات اليوم عن تعيين نوجزار مكاريديزي مديراً للمطاعم، حيث سيشرف على محفظة المطاعم والمقاهي في الفندق من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك الافتتاح الكبير لمقهى "لكس" المرتقب وإعادة إطلاق مطعم "صحّا" الرئيسي.

وقال جوليان غونزالفيز، المدير العام: "يتمتع نوجزار بخبرة كبيرة مع العلامات التجارية الكبرى الفاخرة في قطاع الضيافة. أنا على ثقة من أن مهاراته والتزامه وشغفه بتقديم أعلى معايير الخدمة للضيوف ستكون من أهم المزايا التي يقدّمها لجراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات".

انضم مكاريدزي إلى الفندق في شهر أغسطس، وقد شغل في السابق منصب المدير العام لأكثر المطاعم ازدحاماً ونجاحاً في فندق ومنتجعات جميرا في دبي. تشمل خبرته أيضاً منصب مدير الأغذية والمشروبات في مطعم "والدورف استوريا" الفاخر لشرائح اللحم في رأس الخيمة في الإمارات، وكان عضواً في فريق إعادة افتتاح مطعم "كافيه روس" في فندق ريتز كارلتون، موسكو، كما استلم إدارة مطعم إيطالي في "ريكسوس بريزيدنت أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، تخللت تولّيه لمنصب مدير الأغذية والمشروبات مؤقتاً لمدة شهرين.

مكاريدزي من أصل جورجي يوناني، وقد بدأ حياته المهنية في قطاع الضيافة في موسكو، وتخرج من جامعة ولاية سوتشي لإدارة الضيافة.

وقال مكاريدزي تعليقاً على تعيينه: "يسرني أن أكون جزءاً من فريق فنادق حياة ضمن هذا الصرح الجميل في قلب أبوظبي. تنتظرنا رحلة مليئة بالأحداث المشوقة حيث سنحرص كل الحرص على أن تقدم مطاعمنا كل ما هو أصيل وعالي الجودة لضيوفنا وسوف نجعل من فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات أكثر الفنادق حفاوة في العاصمة".