كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحصل على أحدث هواتف آيفون في الإمارات بسعر 140 درهم؟

تتصدر قائمة Apple لأجهزة iPhone هذا العام هواتف 11 Pro و 11 Pro Max. ويتميز كلا النموذجين بميزات مذهلة وتقنيات متطورة مثل الكاميرات ثلاثية العدسات مع بطاريات أفضل ورقاقة A13 Bionic.

وبصرف النظر عن طرازات Pro، أصدرت Apple أيضًا أحدث نسخة من جهاز iPhone XR. وكان iPhone XR الطراز المتطور من Apple والذي تم إصداره إلى جانب XS و XS Max.

وقدم XR أداءً مشابهاً دون التكنولوجيا الإضافية التي يتمتع بها XS و XS Max. ويستبدل جهاز XR هذا العام جهاز iPhone 11 – بدون علامة “Pro”.

وبصرف النظر عن تقديم أحدث أجهزة iPhone الفاخرة، فإن شركتي “اتصالات” و “دو” تقدمان أيضًا خطط دفع مرنة للهواتف الجديدة بأسعار تبدأ من 140 درهماً شهرياً.

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وعلى موقع اتصالات، يمكن الحصول على آيفون 64 جيجا بايت مقابل 140 درهماً فقط شهريًا تدفع خلال عامين. ويمكن تقصير فترة الدفع إلى 12 شهرًا فقط. في حين تبدأ أسعار هاتف بذاكرة 256 جيجابايت من 170 درهماً في غضون عامين إلى 300 درهم في عام واحد.

من ناحية أخرى، تبدأ خطط الدفع الخاصة بشركة Du من 320 درهم لطراز 64 جيجا بايت المزود، مع إضافة 25 درهم لهاتف بذاكرة 256 جيجابايت مقترن بنفس الخطة. ويتم دفع كلا البرنامجين على أقساط لمدة 24 شهرًا، بحسب خليج تايمز.