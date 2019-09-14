كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن برنامج تلفزيوني يبحث عن متدربين في الإمارات

إذا كنت تحلم دائمًا بالعمل على أجهزة عرض تلفزيوني، فهذه هي فرصتك، حيث تقوم Image Image Nation Abu Dhabi، بالشراكة مع twofour54 و MBC Studios، بقبول طلبات التدريب لبرنامجها الجديد “الميراث”.

وتتوفر أربعون دورة تدريبية للمتخصصين في التلفزيون والترفيه الطموحين للحصول على فرصة في مختلف المهن المتاحة في هذه الصناعة. وسيقدم التدريب العملي التدريب العملي والخبرة في الإنتاج وتطوير النصوص وتطوير المواهب والتحرير.

وستكون السلسلة باللغة العربية على شكل دراما يومية على قناة MBC. ومن المتوقع أيضًا أن تولد أكثر من 200 وظيفة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Image Nation Abu Dhabi.

وقال جهاد درويش رئيس التسويق والاتصالات الذي يشرف على برامج تدريب الشركة الحائزة على جائزة الأوسكار “إن روح Image Nation تعتمد على تشجيع التفكير والفضول مع توفير منصة لتدريب وإلهام الجيل القادم، واستوديو الأفلام العربية يسمح لنا بتوسيع هذه الجهود إلى أبعد من ذلك”.

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ومع إطلاق برنامج “الميراث” لتصوير 250 حلقة في السنة، سيوفر استوديو الأفلام العربية برنامجًا مستمرًا سيستقبل متدربين جدد كل ثلاثة أشهر. وسيتم فتح التطبيقات بشكل مستمر لكل دورة.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى في أواخر عام 2019 عندما يبدأ تصوير “الميراث”، حيث يتم عرض الحلقة الأولى في عام 2020.

ويعتمد “مواهب” على برنامج Image Nation الخاص بتطوير الأفلام في عرب إميشن، والذي يقدم التدريب عبر السرد وكتابة النصوص واتصالات الشركات، بحسب غلف نيوز.