كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تفوق نمو إيجارات AirBnb على الفنادق في دبي؟

وجد تقرير جديد أن الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل على غرار منصة AirBnb في دبي يفوق بكثير الطلب على الفنادق، حيث يبحث المصطافون عن صفقات أفضل ووسائل راحة منزلية أثناء إقامتهم.

وفي مدينة تشتهر بفنادقها الرائعة، يبحث المسافرون بشكل متزايد عن شقق وفيلات خاصة.

وسجل تقرير محللي السوق Air DNA نموًا بلغ 70% تقريبًا في الإيجارات قصيرة الأجل بين يونيو 2018 وحتى يونيو 2019.

وارتفع الطلب على الفنادق خلال الفترة نفسها بنسبة أكثر تواضعا بنسبة 7 في المائة، وفقا للتقرير.

وحققت منازل العطلات في جميع أنحاء البلاد 136.7 مليون دولار خلال نفس فترة الـ 12 شهرًا مع استمرار نمو الطلب – رغم أن هذا لا يزال صغيراً مقارنة بسوق الفنادق في دبي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وقال فيناياك مهتاني، الرئيس التنفيذي لـ ME ِAirBnb “أصحاب العقارات لديهم ثقة أكبر في العقارات التي تحقق أداء أفضل على المدى الطويل، لذلك فإن العقارات ذات القيمة الأفضل هي التي تهيمن على السوق.”

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وكان نمو السوق في دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما أطلقت “إعمار” منصة الإيجار على المدى القصير. كما حظرت على مالكي المنازل في وسط المدينة من تأجير ممتلكاتهم الخاصة اعتبارًا من 19 سبتمبر، قائلة إن البعض يستخدمون منازلهم في “أنشطة غير سكنية وغير متعلقة بالأسرة”.

وقال السيد مهتاني إن الصناعة تؤيد تشديد اللوائح، مما يضمن الحفاظ على مستوى من الجودة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفي المتوسط ​، طلب المالكون 185 دولارًا (480 درهماً) في الليلة بدبي، واحتلت ميامي وبوسطن المركزين الأول والثاني حيث دفع المستأجرون 205 دولار و 195 دولار في الليلة على التوالي.

وقالت نيلا بنداروفسكي، مديرة فندق روف دبي مارينا، إن الفنادق لا تزال تحتل الصدارة في الخدمة والمرافق. “لقد تحدثت إلى ضيف أخبرني أنه كان يفكر في البقاء في Airbnb لكنني أعارضه لأنه لن يحصل على نفس الخدمات المميزة التي يمكن أن يحصل عليها في الفندق”.