سعيد بن طحنون يحضر أفراح الظاهري والبلوشي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس الأول في صالة الخبيصي بمدينة العين، زفاف محمد راشد محمد علي اليبهوني الظاهري، إلى كريمة عبدالرحمن عبيد حمد المطوع الظاهري، كما حضر معاليه في صالة هيلي بالعين حفل الاستقبال الذي أقامه خميس شامبي البلوشي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة إسماعيل هيكل البلوشي.

حضر الحفلين عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل، وسط مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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