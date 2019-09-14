محمد بن زايد يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك

مينسك (وام) زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة البيلاروسية مينسك، الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث وضع سموه إكليلاً من الزهور على النصب.

وكان في استقبال سموه، آناتولي سيفاك، عمدة مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وبيلاروسيا خلال المراسم.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة النصب، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد محمد الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، ومطر سهيل الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي.

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