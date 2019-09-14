«أولياء أمور الوسطى» يحتفي بانتظام العام الدراسي

الذيد (الاتحاد) استقبل مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم في حكومة الشارقة العام الدراسي الجديد 2019/‏‏‏‏2020م بحفل أقامه في مقره بمدينة الذيد مساء أمس الأول، ترحيباً بانتظام الطلبة والطالبات في مدارسهم. تضمن الحفل فقرات متنوعة وكلمات من شخصيات تربوية واجتماعية.

حضر الحفل كل من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعدد من أولياء الأمور وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات المحلية بالمنطقة الوسطى، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري.

ورحب راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى بالحضور، وهنأ قيادة وشعب الإمارات ببدء العام الدراسي الجديد، متمنياً تكامل الأدوار بين المجتمع والمنزل والمدرسة بما ينعكس على نجاح العملية التعليمية.

وألقى محمد سلطان بن هويدن، كلمة ذكر فيها بدايات التعليم في المنطقة الوسطى، وجهود القيادة الرشيدة في نشر العلم وإنشاء المدارس، مؤكداً أهمية الوقوف بجانب المعلم وإدارة المدرسة والطالب للوصول إلى أعلى المراتب.

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