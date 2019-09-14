شرطة دبي تزور «جيمس فوندرز»

دبي(الاتحاد) قام العميد عبد الحليم محمد أحمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة، والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى مدرسة «جيمس فوندرز» بمنطقة المزهر الأولى. تأتي الزيارة ضمن مبادرة «أمن المدارس» التي تستهدف تعزيز وتوطيد العلاقة بين القيادة العامة لشرطة دبي والمؤسسات التعليمية.

والتقى العميد عبد الحليم الهاشمي عدداً من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنطقة دبي التعليمية، والمؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب.

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