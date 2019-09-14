تكريم كندية منعت امرأة من الانتحار

أبوظبي (الاتحاد) كرم العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، سيدة كندية الجنسية، منعت امرأة أقدمت على الانتحار محاولة إلقاء نفسها من فوق جسر في أبوظبي.

وأكد الراشدي، أن شرطة أبوظبي تحرص على تكريم المساهمين والمتعاونين معها من أفراد المجتمع تقديراً لدورهم الإيجابي، وتحفيزاً للآخرين ليحذوا حذوهم، مثمناً دور السيدة الكندية وحسن تصرفها وسرعة إبلاغها مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، والإمساك بالمرأة وتهدئة روعها وإقناعها بالعدول عن الانتحار.

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