أبوظبي (الاتحاد) نفذ قطاع العمليات المركزية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورشة عمل تخصصية عن الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وجهود دولة الإمارات في هذا الجانب بمشاركة 116 منتسباً من شرطة أبوظبي.

وتناولت الدورة أساسيات حقوق الإنسان ومضمون الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة الإمارات، والأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مثل: الأمم المتحدة وآليات الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وآليات الهيئات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت الملازم أول فاطمة خليفة الكعبي عضو الكادر الوطني المتخصص في حقوق الإنسان، أن الدورة تأتي في إطار الاهتمام برفع إمكانات المنتسبين في مجالات العمل، موضحة أنها تطرقت إلى مجلس حقوق الإنسان، وآلية عمله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة أبوظبي» تنظم ورشة حول حماية حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.