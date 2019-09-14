دبي(الاتحاد) كرم المقدم مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مديري الأمن في الفنادق، وذلك لتعاونهم مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وثمن بونواس دور الشركاء الفعال وإسهامهم المباشر في تحقيق إنجازات شرطة دبي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها الفضل في دفع عجلة التطور والتميز في مجالات العمل الأمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تكرم مديري أمن الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.