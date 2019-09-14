«الوطنية للانتخابات»: لكل مرشح وكيل واحد من الهيئات الانتخابية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن غداً الأحد هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات الوكلاء عن المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث يمارس الوكيل صلاحيات المرشح في حضور عمليتي الاقتراع والفرز الخاصة بنتائج الانتخابات، كما يجوز له البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته.

وأوضحت اللجنة، أن المادة 27 من التعليمات التنفيذية، أجازت للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة، حيث بدأت لجان الإمارات في استقبال طلبات الوكلاء ابتداءً من 4 سبتمبر الجاري، ولن يتم اعتماد اسم أي وكيل بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً، بهدف ضمان الإجراءات المعتمدة وفقاً للبرنامج الزمني الخاص بسير مراحل الانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أنه يشترط تقديم صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، و2 صورة شخصية ملونة حديثة للشخص المراد توكيله، حيث سيتم التحقق من وجود اسم الوكيل ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة من عدمه، ولن يتم قبول أي طلب لوكيل أجنبي أو لشخص من خارج الهيئة الانتخابية، ما يفرض ضرورة تأكد المرشح مسبقاً من وجود اسم الوكيل، سواء عبر زيارة مقر لجنة الإمارة، أو التحقق من خلال رقم بطاقة الهوية في الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي الخاص باللجنة، أو من خلال الاتصال عبر مركز الاتصال الرسمي، تفادياً لرفض الطلب.

وبينت اللجنة أنه من الضروري تعبئة استمارة طلب توكيل عن مرشح، وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب وأيضاً رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده، لافتة إلى أن طلب التوكيل عن المرشح يختلف عن طلب توكيل تسجيل المرشح، والذي تم خلال فترة تسجيل المرشحين الممتدة من 18 أغسطس الماضي وحتى 22 منه، حيث لا يعتمد وكيل التسجيل كوكيل عن المرشح، بل يجب تقديم طلب منفصل خاص بالوكيل الذي تشمل مهامه المراحل التنفيذية للانتخابات.

وشددت اللجنة على أنه لا يجوز تسجيل أكثر من وكيل واحد للمرشح، لعدة عوامل منها، تفادياً لحدوث ازدحام داخل مقر التصويت للناخبين، حيث يكتفى بوجود شخص واحد عن المرشح للإمارة بأكملها وله صلاحيات التنقل بين مقار التصويت داخل الإمارة الواحدة، وممارسة صلاحياته الرقابية في التواجد لمتابعة عملية الاقتراع من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، ومن ثم فرز النتائج بعد إغلاق فترة استقبال الناخبين.

وتشمل مقار اللجان التي تستقبل طلبات الوكلاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء، كلاً من مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز دبي التجاري العالمي في دبي، ومبنى المجلس الاستشاري في الشارقة، وقاعة الشيخ حميد في متحف عجمان بإمارة عجمان، في حين سيتم استقبالها في أم القيوين بمركز التنمية الاجتماعية، وفي إمارة رأس الخيمة بالقاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وفي الفجيرة سيتم تسلم الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.