بدء الدراسة بمركز تطوير ذوي متلازمة داون

دبي (الاتحاد) أعلنت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، استئناف العمل والاستمرار في تسجيل المستفيدين من خدمات مركز تطوير ذوي متلازمة داون بالجمعية للعام الدراسي الجديد 2019/‏‏‏2020، مهنئة المستفيدين وأولياء أمورهم بالعام الجديد.

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