دبي (الاتحاد) تنطلق غداً الأحد دورة «المتحدث الرسمي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث»، في فندق رافلز بدبي، والتي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تطوير منظومة الطوارئ والكوارث والأزمات في مختلف دوائر ومؤسسات الإمارة. تعقد الدورة تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في الإمارة.

وأكد علي سالم بن كنيد، مدير مركز دبي للطوارئ والأزمات والكوارث، أن دورة المتحدث الرسمي، تستهدف تأهيل متحدثين رسميين على مستوى مؤسسات وهيئات حكومة دبي، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الدورة تعمل على تأهيل متحدثين رسميين في أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وتدريبهم على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المتحدث الرسمي» في دورة بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.