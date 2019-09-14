تدريب 50 سائق حافلة مدرسية بدبي على مكافحة الحرائق والإخلاء

تحرير الأمير (دبي)

بادرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي «سيرا» إلى تنفيذ خطة مدروسة على مراحل عدة، تهدف إلى تدريب جميع سائقي الحافلات المدرسية في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق برنامج تدريبي متخصص للإطفاء والإسعافات الأولية لسائقي الحافلات بعد حادثة حافلة المدرسة بالمنطقة الشرقية، حسب خليفة السليس المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال السليس لـ«الاتحاد»: «باشرت المؤسسة على الفور مع مجموعة مدارس جيمس بتدريب 50 سائق حافلة مدرسية على إجراءات مكافحة الحريق والإخلاء كما سيتم تدريب عدد مماثل من مشرفات الباصات علي الإسعافات الأولية».

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان لها الأثر الإيجابي في إقبال المدارس على تدريب السائقين والمشرفات على دورات الأمن والسلامة، منوهاً بأن مركز تدريب الكوادر الأمنية التابع للمؤسسة على أتم الاستعداد لتلبية احتياج المدارس الحكومية والخاصة على جميع دورات الأمن والسلامة لجميع الفئات.

بدوره أكد أحمد إسماعيل مدير مركز تدريب الكوادر الأمنية تجاوب سائقي الحافلات لمدارس جيمس والتفوق الميداني لهم وحرصهم علي الإلمام بجميع إجراءات الأمن والسلامة، موضحاً أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نظمت دورة تدريبية لسائقي حافلات طلاب المدارس حول مكافحة الحرائق، وتأمين إخلاء الركاب، و، بمشاركة 50 سائقاً من شركة المدارس لخدمات النقل.

وأكد حرص المؤسسة على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لدى جميع القطاعات بإمارة دبي، وتأهيل كوادرها البشرية للتعامل مع الحرائق والسيطرة عليها لتجنب وقوع خسائر أو إصابات بشرية، من خلال تدريب المعنيين على الإجراءات المتبعة في استخدام طفايات الحريق، وكيفية إخلاء الركاب.

وأوضح أن الدورات تهدف إلى توعية السائقين بكيفية مكافحة الحرائق الناتجة عن الحالات الطارئة، وذلك ضمن برنامج تدريبي توعوي شامل في مجال السلامة المهنية، يتضمن عدة محاور تركز على تعريف السائقين بأنواع طفايات الحرائق وأماكن تواجدها وكيفية استخدامها، إلى جانب عمل تجربة وهمية لسيناريو اندلاع حريق في حافلة، لإكسابهم المهارات المتبعة في هذه الحالة وكيفية تأمين إخلاء الطلاب إلى نقاط التجمع دون أية خسائر، وكذلك سيتم تدريبهم على التعامل مع الأخطار الناتجة عن السوائل الخطرة أو المواد الكيماوية سريعة الاشتعال، من خلال استخدام أدوات ومواد الإطفاء المناسبة.

وأضاف أن مركز تدريب الكوادر الأمنية في «سيرا» يعد واحداً من 5 مراكز لتدريب عناصر الأمن في الدولة تعنى بتدريب الحراس والمشرفين الأمنيين ومدراء الأمن وحراس الفعاليات ومهندسي وفنيي الأجهزة الأمنية والتخصصات الأخرى عدا عن تدريبات متخصصة بطلب من العميل حيث إن بعض الدورات تكون مكثفة وموجهة لصالح جهة معنية كأن يطلب العميل تدريب حراس لصالح مستشفى أو فندق أو متجر كبير وهكذا.

وقال إن العدد الكلي للمتدربين منذ افتتاح المركز في يوليو 2017 وحتى الآن وصل إلى 72 ألف متدرب، حيث يحصل حارس الأمن على 6 دورات الأولى تأسيسية ودورة في الإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق، والتعامل مع أصحاب الهمم في الكوارث والأزمات، واختبار اللياقة البدنية، وأخيراً اللغة الإنجليزية كما أن الشهادة معتمدة من 100 دولة.