المرزوقي يلتقي رئيس «الدولية للوقاية من الحريق»

أبوظبي (الاتحاد) التقى اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، جيم باولي الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للوقاية من الحريق «NFPA» والوفد المرافق له، بحضور العميد محمد عبد الله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من الضباط .

جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة للدفاع المدني بإمارة أبوظبي مناقشة إستراتيجية السلامة والوقاية للمنظمة الدولية «NFPA» بمنطقة الشرق الأوسط في مجالات تدريب وتأهيل وإعداد مفتشين الوقاية والسلامة من الحريق، كما تم خلال اللقاء بحث آليات وسبل تفعيل دور المنظمة التوعوي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني الإماراتي والمنظمة.

وأكد المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعمل على تعزيز طرق الحماية من المخاطر من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وعرض التجارب بين دول العالم والمنظمات الدولية في مجالات الوقاية والسلامة.

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