2.3 مليون رحلة راكب لـ«تنقل بسهولة» منذ العام الماضي في أبوظبي

محمد الأمين (أبوظبي)

أكد مركز النقل في أبوظبي، أن وصول عدد رحلات خدمات الحافلات الصغيرة «تنقل بسهولة» بلغ ما يقارب 2.3 مليون رحلة راكب، منذ إطلاق الخدمة العام 2018.

وذكر المركز في رده على أسئلة لـ«الاتحاد»، أن مشروع الحافلات الصغيرة «تنقل بسهولة»، حقق أهدافه، حيث تم تخفيض وقت الرحلات وأوقات الانتظار لمستخدمي الخدمة، إضافة إلى توسعة شبكة النقل العام لتغطية الإقبال المتزايد على استخدام حافلات النقل العام، كما انه تم ربط مناطق حيوية في مدينة أبوظبي بهذه الخدمات لتساهم في الخدمة المجتمعية وتعزيز كفاءة النقل العام بإضافة خدمات تربط مطار أبوظبي الدولي بمناطق ثقافية وحيوية في المدينة. وبين أن أعداد الحافلات الصغيرة التي يتم تشغيلها في أوقات الذروة لخدمات «تنقل بسهولة»، تصل 36 حافلة صغيرة موزعة على: منطقة مصفح 15 حافلة بمعدل تشغيل 180 رحلة يومياً، ومدينة خليفة 13 حافلة صغيرة بمعدل تشغيل 216 رحلة يومياً، ومنطقة المقطع: 4 حافلات بمعدل تشغيل 311 رحلة يومياً وخدمات تربط مطار أبوظبي الدولي بمتحف اللوفر ومركز أبوظبي الوطني للمعارض: 4 حافلات صغيرة بمعدل تشغيل 62 رحلة يومياً.

وأوضح المركز، أن الخدمة تم إطلاقها على مراحل مختلفة، حيث تم إطلاق الخدمة في المرحلة الأولى في منطقة مصفح في نهاية شهر يوليو 2018 وخدمة مدينة خليفة في نهاية ديسمبر 2018، وفي فبراير 2019 تم إطلاق خدمة تصل ما بين مطار أبوظبي الدولي ومتحف اللوفر، وفي مارس خدمة منطقة المقطع وأخيرا خدمة تصل مطار أبوظبي الدولي بمركز أبوظبي الدولي للمعارض في مايو 2019.