محاضرة «صوتك لأجل الوطن» بمكتبة زايد: المشاركة واجب.. والاختيار للأقدر

عمر الحلاوي (العين)

أكدت محاضرة «صوتك لأجل الوطن» التي استضافتها مكتبة زايد المركزية بمدينة العين أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً، وأهمية أن تتجاوز الحملات الدعائية للمرشحين دورها الدعائي إلى حث الهيئة الانتخابية على المشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد حالياً، وضرورة أن يكون الصوت الانتخابي للأقدر على تمثيل شعب الإمارات. تناولت المحاضرة، التي ألقاها الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، بحضور جمعة الظاهري مدير مكتبة زايد المركزية، وعدد كبير من المرشحين والهيئة الانتخابية، إنجازات المجلس الوطني الاتحادي ودوره الرقابي والتشريعي والقضايا الوطنية التي يساهم فيها ومهام العضو.

وأجمع المشاركون على أهمية أن يتواصل المرشح مع الناخبين بشكل مباشر في المجالس المعروفة وأماكن تجمعاتهم، وأن تتحول المقار الانتخابية إلى ورش عمل للتواصل مع الناخبين، بحيث لا يقتصر الأمر على طرح البرامج الانتخابية والدعائية للمرشح، ليشمل التوعية المجتمعية بأمور المجلس الوطني كافة.

وحث الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري أعضاء الهيئة الانتخابية على المشاركة في الانتخابات واختيار الأقدر علي تمثيل المواطنين في المجلس الوطني الاتحادي، لإنجاح العرس الديمقراطي، مشيراً إلى أهمية الحملات الدعائية في التوعية بحب الوطن، وترسيخ مشاعر الانتماء، وأهميتها في توعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية، بما يعكس التفاعل الكبير بالقضايا الوطنية بإيجابية.

وقال في كلمته الافتتاحية للمحاضرة: إن برامج الحملات الانتخابية عليها أن تكون أساس المفاضلة بين المرشحين، ويجب أن تبتعد عن الشعارات العامة الخالية من المضامين، وأن تشمل رؤية شاملة ومحكمة وعصرية عن قضايا الوطن والدور التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي. وشدد على أهمية جهود جموع المرشحين في رفع نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات الحالية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يتناسب مع ما حققته الإمارات من مكانة ومكتسبات، لافتاً إلى أهمية تجاوز دور المرشحين الدعاية لأنفسهم إلى حث الهيئة الانتخابية على ضرورة المشاركة بالانتخابات باعتباره واجباً وطنياً، ورداً لجميل الوطن. واستعرض المحاضر آليات عمل المجلس الوطني ولجانه المتعددة التي تمثل شريان المجلس، والمكانة الدستورية للمجلس الوطني، كما استعرض مراحل تطور المجلس ومسيرته ونسبة تمثيل المرأة منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.