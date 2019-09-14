«الوطني» في «كلنا الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي، أمين السر العام لجمعية «كلنا الإمارات» عن استضافة الجمعية في السابعة من مساء غد الأحد لندوة حول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي وأدواره الوطنية. يحاضر بالندوة أحمد بن شبيب الظاهري، أمين عام المجلس، وحمد سالمين السويدي الخبير البرلماني بالمجلس، والدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة الجمعية، ويقدمها الإعلامي عبد الرحمن نقي البستكي، أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية. تأتي الندوة دعماً من جمعية كلنا الإمارات في أبوظبي للعرس الوطني القادم بانعقاد انتخابات الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي أحد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي ظل القيادة الرشيدة.

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