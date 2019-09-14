الامارات | 116 منتسباً من شرطة أبوظبي يشاركون في ورشة عمل عن حقوق الإنسان

شكرا لقرائتكم خبر عن 116 منتسباً من شرطة أبوظبي يشاركون في ورشة عمل عن حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 116 منتسباً من شرطة أبوظبي في ورشة عمل تخصصية عن الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، لمناقشة مضمون الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات.

وتفصيلاً، نفذ قطاع العمليات المركزية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورشة عمل تخصصية عن الأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وجهود دولة الإمارات في هذا الجانب، بمشاركة 116 منتسباً من شرطة أبوظبي.

وتناولت الورشة أساسيات حقوق الإنسان ومضمون الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات، والأجهزة الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة وآليات الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وآليات الهيئات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان. وأوضحت عضو الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان الملازم أول فاطمة خليفة الكعبي، أن ورشة العمل تأتي في إطار الاهتمام برفع إمكانات المنتسبين في مجالات العمل، موضحة أنها تطرقت إلى مجلس حقوق الإنسان، وآلية عمله، وتم عرض فيلم حول جهود دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2018 وحواراته التفاعلية.