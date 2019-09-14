الامارات | تسجيل إلكتروني إلزامي للمواطنين قبل السفر إلى نيوزيلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إلكتروني إلزامي للمواطنين قبل السفر إلى نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت سفارة الإمارات لدى نيوزيلندا جميع المواطنين الراغبين في السفر، أو المرور عبر مطارات نيوزيلندا إلى ضرورة تعبئة طلب تأشيرة إلكترونية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل، عبر (‏nzeta.immigration.govt.nz) أو من خلال التطبيق الذكي (NZeTA).

وأشارت السفارة من خلال تغريدة بثتها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه ‏سيسري تطبيق الإجراء بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل.

وكانت نيوزيلندا أعلنت عن تطبيق إجراءات جديدة اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، يتوجب بموجبها على جميع مواطني الدول المعفاة من التأشيرة، التسجيل قبل السفر بمدة 72 ساعة والحصول على «إذن سفر إلكتروني مسبق»، ويشمل هذا الإجراء جميع رعايا الدول المعفاة من التأشيرة المسبقة، بما فيها الدول الأوروبية وليست دول الخليج فقط، وللتسجيل توجد طريقتان إما عن طريق متصفح الويب أو عن طريق تطبيق. وتبلغ صلاحية التصريح الإلكتروني لمدة عامين، ويمكن لحامله دخول نيوزيلندا أكثر من مرة.

وتبلغ رسوم التسجيل إذا تم التقديم عن طريق التطبيق تسعة دولارات نيوزيلندية، وتستغرق عملية التسجيل أقل من خمس دقائق، وإذا تم التقديم عن طريق متصفح الويب تبلغ الرسوم 12 دولاراً نيوزيلندياً، بالإضافة إلى ضريبة الزيارة والسياحة وقيمتها 35 دولاراً نيوزيلندياً.

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ويتطلب التسجيل جواز سفر صالحاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وبطاقة ائتمانية لدفع الرسوم، وبريداً إلكترونياً، وصورة يتم التقاطها عن طريق الجوال.

وتعتبر نيوزيلندا ضمن قائمة الدول التي تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة، وتمنح لهم حق الزيارة لمدة 90 يوماً.

في سياق متصل، أفاد مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي، بأن جواز السفر الإماراتي يتصدر المركز الأول بدخول 177 دولة حول العالم تشمل 118 دولة من دون تأشيرة و59 دولة لدى الوصول، بعد أن حصل الجواز الإماراتي أخيراً على الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى جمهورية ناميبيا.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، يحتل المركز الثاني حالياً جوازات سفر كل من فيلندا ولكسمبورغ وإسبانيا بدخول 168 دولة من دون تأشيرة، وفي المركز الثالث جوازات كل من: الدنمارك وإيطاليا وألمانيا وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وإيرلندا والولايات المتحدة الأميركية بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.

كما تحتل جوازات سفر سبع دول المركز الرابع في المؤشر بدخول 166 دولة من دون تأشيرة، وهي السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج، بينما يحتل المركز الخامس في المؤشر بدخول 165 دولة جوازات سفر كل من جمهورية التشيك والمجر وليتوانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.