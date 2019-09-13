هزاع بن زايد يعزي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد باستشهاد 6 من جنودنا البواسل

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستشهاد 6 من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني.

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "أحر التعازي لرئيس الدولة ونائبه وولي عهده وللقوات المسلحة وشعب الإمارات باستشهاد ستة من جنودنا البواسل خلال أدائهم الواجب الوطني الذي نذروا له الأرواح فكانوا القدوة في التضحية والوفاء".

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وختم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالدعاء لجنودنا البواسل قائلاً "تقبّلهم الله في أعلى عليين وصبّر قلوب أهلهم وذويهم وأحباءهم. ودعناهم أبطالا وهم الفخر والعز".