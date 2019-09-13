الامارات | «الأرصاد»: الطقس رطب حتى الإثنين.. وضباب على مناطق متفرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الطقس رطب حتى الإثنين.. وضباب على مناطق متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً خصوصاً شرقاً، ورطباً مع تشكل الضباب صباحاً على مناطق متفرقة من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً سيكون رطباً مع استمرار تشكّل الضباب على مناطق متفرقة خصوصاً شمالاً، على أن يصبح صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، فيما تصبح الرياح شمالية غربية بوجه عام، وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يبقى خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وأشار إلى أن طقس الأحد سيظل رطباً صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر، بينما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة، تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كيلومترا في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم الاثنين المقبل، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً على بعض المناطق، خصوصاً شرق الدولة، ورطباً مع عودة فرص تشكّل ضباب، أو ضباب خفيف صباحاً غرباً.