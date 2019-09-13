الامارات | محمد بن راشد يعلن عن أفضل 5 مركز حكومية وأسوأ 5 غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن عن أفضل 5 مركز حكومية وأسوأ 5 غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي غدا، 14 سبتمبر عن افضل 5 مراكز خدمات حكومية، وأسوأ 5 في الدولة.
ووجه سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتاريخ الأول من يوليو 2019 بالبدء بتقييم 600 مركز خدمات حكومي، حيث قال في التغريدة: "وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدمات حكومي .. سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوأ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة ... ورسالتي لكافة المسؤولين .. لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا".
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