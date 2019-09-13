آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 13 سبتمبر 2019

بالصور| سيارة طوارق من فولكسفاغن في دبي

كانت فولكسفاغن تتطلع إلى خلق انطباع محدد عندما أطلقت سيارة الدفع الرباعي طوارق Touareg في عام 2002.

ويشير الاسم إلى أشخاص يعيشون في الصحراء في بعض من أقسى الظروف على هذا الكوكب. وتم استلام الرسالة وفهمها: إنها سيارة مصممة لتذهب إلى الأماكن التي لا تفكر سيارة Fiat 500 الصغيرة في الذهاب إليها.

وكان لهذا النموذج ثلاثة إصدارات مميزة في تاريخه، ووصل إلى علامة بارزة هذا العام – اعتبارًا من يوليو، تم بيع مليون سيرة من طوارق.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجأة كبيرة، حيث أن السيارة لها تاريخ بارز، ليس أقلها في الساحة الرياضية – حيث استحوذت إصدارات Touareg المصممة خصيصًا لهذا الغرض على سباق داكار وتمكنت من التغلب على أصعب المنافسين في عدد من المناسبات.

Advertisements

لقد تم تبسيط الغلاف الخارجي لطوارق، ويمكنك أن ترى كيف أدت التغييرات الطفيفة إلى إضفاء الحيوية على السيارة. وتتميز أقواس العجلة البارزة بحواف كتف بارزة في الخلف، مما يمنحها مظهرًا هندسيًا قويًا.

وتبدو السيارة أكبر من سابقتها، لكنها أخف وزنًا بمقدار 106 كيلوغرام، ويبدو أن الأمر كله يتعلق بالتخلص من كميات ضئيلة من المكونات الفردية، وكذلك الاستفادة الكاملة من الألمنيوم الخفيف والفولاذ عالي التقنية.

وعندما يتعلق الأمر بالسرعة والقوة، تم تزويد السيارة بمحرك V6 بسعة ثلاثة لترات، ويوفر قوة 340 حصانًا وسرعة قصوى تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة. ويمكنك أيضًا الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 5.9 ثانية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.