كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يتوجه المدرب التنفيذي لستيف جوبز إلى أبوظبي؟

سيتصدر المدرب التنفيذي لرئيس شركة آبل السابق ستيف جوبز قمة قادة الموارد البشرية الدولية والإقليمية وصناع القرار في أبو ظبي الشهر المقبل.

وسيتحدث جون ماتون في القمة السنوية السابعة للموارد البشرية التي ستعقد في حكومة ريكسوس في جزيرة السعديات يومي 15 و 17 أكتوبر.

وستعقد القمة كما يشير تقرير حديث إلى أن 14 بالمائة فقط من الشركات لديها معيار قيادة قوي، وهو أدنى توقع في القرن الحادي والعشرين. وتعتبر مساهمة ماتون كمدرب تنفيذي في شركات جوبز جزءًا مهمًا من نجاح أسطورة Apple.

وفي القمة، سيقوم ماتون بتبادل دروس القيادة الذكية خلال خطابه الافتتاحي الرئيسي، وكذلك قيادة فصل دراسي رئيسي حول هذا الموضوع.

وستقدم جلسته نظرة عامة حول كيفية ارتقاء قادة التفكير المستقبلي لأسلوبهم في إيجاد مواهب جديدة في القطاعات المعنية ومناقشة أهم اتجاهات القيادة التحويلية.

Advertisements

وسوف يركز الخطاب الرئيسي أيضًا على بناء المهارات الأساسية، وتعزيز خطوط القيادة وتحسين تجربة الموظفين، حيث من المتوقع أن تؤدي الشركات التي تعمل مع موظفين عاملين نتائج أفضل في السوق الاقتصادية.

وسوف يعلن ماتون أيضًا عن المبادئ التي تخلق قادة عالميين مستقبليًا لديهم رؤى حول كيفية التغلب على الأفكار والعادات المقيدة ذاتياً.

وقال ماتون: “إن مجلس التعاون الخليجي يتحرك بالتأكيد نحو طريق حيث توجد خطة استراتيجية للنمو مع الحفاظ على شخصية الموظف وفهم نقاط القوة والضعف لكل مؤسسة. بعد أن أنجزت الكثير من العمل في المنطقة، إلى حد كبير، لا أرى أي فرق بين المديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص ولا أي فرق محدد عندما أقارن دول مجلس التعاون الخليجي ببقية العالم. ”

وتهدف قمة GOV HR إلى إنشاء منصة إقليمية لمناقشة الاتجاهات المتنامية لسوق الموارد البشرية، وتبادل الأفكار حول التحديات العميقة التي يواجهها قطاع إدارة الأفراد من خلال الحلول والمبادرات من خلال دراسات الحالة الواقعية.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة أيضًا ميلاني ويفر بارنيت، الرئيس التنفيذي لكلية ستيفن إم روس للأعمال في جامعة ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، والشيخة د. علياء حميد القاسمي، خبيرة التنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، وفيصل أحمد باخشوين، نائب وزير التحول الرقمي في وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، بحسب أريبيان بيزنس.