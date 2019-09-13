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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شوغاربوفا كانديز يصل إلى دبي
أطلقت شركة Sugarpova المملوكة للاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا متجرًا منبثقًا في Candylicious بدبي مول.
ويعد منفذ البيع واحداً من أكبر متاجر الحلوى في الشرق الأوسط، وسيتضمن أشهر أنواع الشوكولاتة والحلويات في Sugarpova لأول مرة في دبي.
وقال متحدث باسم الشركة إن هذه الخطوة هي أحدث توسع عالمي لشركة Sugarpova في أعقاب ظهور العلامة التجارية في المملكة المتحدة في مواقع مملكة الحلويات في وقت سابق من هذا العام، بحسب موقع confectionerynews.
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