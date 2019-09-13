كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شوغاربوفا كانديز يصل إلى دبي أطلقت شركة Sugarpova المملوكة للاعبة التنس الشهيرة ماريا شارابوفا متجرًا منبثقًا في Candylicious بدبي مول. ويعد منفذ البيع واحداً من أكبر متاجر الحلوى في الشرق الأوسط، وسيتضمن أشهر أنواع الشوكولاتة والحلويات في Sugarpova لأول مرة في دبي. Advertisements وقال متحدث باسم الشركة إن هذه الخطوة هي أحدث توسع عالمي لشركة Sugarpova في أعقاب ظهور العلامة التجارية في المملكة المتحدة في مواقع مملكة الحلويات في وقت سابق من هذا العام، بحسب موقع confectionerynews.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوغاربوفا كانديز يصل إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.