كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم تكلف الدراسة الجامعية في الإمارات؟

يمكن أن تختلف الرسوم الدراسية على نطاق واسع في جميع أنحاء الإمارات، فكل جامعة تملك الحرية في تحديد رسومها.

مع تحسن جودة الدورات الجامعية، يمكن أيضًا زيادة الرسوم الدراسية، في حين أن التكاليف الأخرى مثل السكن يمكن أن تضيف أيضًا إلى علامة الأسعار المهمة للحصول على درجة علمية.

وفي جامعة نيويورك أبو ظبي، وهي واحدة من أعرق الجامعات في الإمارات، يتم إخبار الطلاب المحتملين بما يمكن توقعه. وفي الوقت الذي تغطي الحكومة نفقة دراسة الطلاب الإماراتيين، إلا أن الجامعة تنصح المتقدمين من جنسيات أخرى بتحضير حوالي 75000 دولار (275000 درهم) وسطياً كل عام.

يشمل ذلك رسوم الدورة الدراسية التي تبلغ حوالي 50000 دولار (18336 درهماً) بالإضافة إلى المصاريف الأخرى مثل الإقامة والسفر والتأمين الصحي.

وفي حين ارتفعت رسوم الدورات بشكل طفيف هذا العام، انخفضت تكاليف الإقامة بنحو 6000 دولار (22000 درهم) مقارنة مع العام الدراسي 2018-2019، مما يعني أن التكلفة الإجمالية انخفضت حسب تقديرات الجامعة.

ومثل الجامعات الأخرى، يتم تقديم برنامج للدعم المالي والمنح المالية لأولئك الذين يستوفون معايير الأهلية.

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وتفرض بعض جامعات الإمارات رسومًا على حسب عدد الساعات الدراسية، وتحدد الحد الأدنى لعدد الساعات اللازمة كل عام.

على سبيل المثال، تتقاضى جامعة الإمارات من الطلاب الجامعيين ما بين 1،900 درهم و 2500 درهم لكل ساعة معتمدة، على الرغم من أن بعض الدورات تتطلب ساعات أكثر من غيرها. في حين تفرض جامعة خليفة رسومًا ثابتة قدرها 3333 درهمًا لكل ساعة معتمدة.

وفي الجامعة الأمريكية في دبي، يتم فرض رسوم ثابتة قدرها 44،887 درهمًا لكل فصل دراسي (هناك فصلان دراسيان سنويًا) على الطلاب الذين يدرسون برنامجًا عاديًا للدراسة. وفي جامعة الشارقة، يتم فرض رسوم ثابتة أيضًا على أولئك الذين يحصلون على عدد نموذجي من الدورات، على الرغم من أن هذه الرسوم تختلف باختلاف الكلية التي يتم قبول الطالب فيها.

وعلى سبيل المثال، تتقاضى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 39000 درهم لمدة عام كامل، ولكن هذا الرقم يرتفع إلى 1074545 درهم في كلية الطب البشري.

وفي جامعة زايد تشمل التكاليف كل شيء من ورش العمل التمهيدية إلى حفل التخرج. وتتراوح هذه التكاليف بين 84000 درهم لبرامجها التعليمية، إلى ما يصل إلى 128000 درهم لدورات الأعمال والدبلوماسية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.