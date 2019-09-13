الامارات | شاب يحاول الانتحار هرباً من فتاة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يحاول الانتحار هرباً من فتاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، بتغريم شاب من جنسية دولة آسيوية يعمل كهربائياً، 1000 درهم، إثر إقدامه على محاولة الانتحار بتناول 35 حبة دواء نتيجة تعرضه لضغوط نفسية بعدما قررت أسرته زواجه من ابنة خالته رغماً عنه.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم حاول الانتحار بتناول 35 حبة دواء لإنهاء حياته، واعترف المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد أمام هيئة المحكمة بأنه نادم على فعلته، وأن أسرته اتصلت به هاتفياً من بلاده وأبلغته بأنهم قرروا زواجه من ابنة خالته فور عودته للبلاد.

وأوضح أنه لا يرغب في الزواج من ابنة خالته، وأن ما قامت به أسرته عرضه لضغوط نفسية كبيرة، ما أدى إلى تفكيره في إنهاء حياته عبر تناول حبوب من الدواء للهروب من الزواج بابنة خالته.