مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء لعائلة بالهول الفلاسي

دبي ( وام ) قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وأعرب سموه - خلال زيارته أمس خيمة العزاء في منطقة القصيص بدبي - لأنجال وذوي الفقيدة عن صادق تعازيه ومواساته في مصابهم الجلل.. راجياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

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