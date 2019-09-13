«تعليمية الشارقة» تتفقد «مجمع زايد» في السيوح

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظمت إدارة منطقة الشارقة التعليمية، وبإشراف من وزارة التربية والتعليم، صباح أمس الأول، زيارة ميدانية إلى مجمع زايد التعليمي في منطقة السيوح بالإمارة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في المدرسة، والاطلاع على مرافقه الجديدة، والتي صنفت ضمن أعلى المعايير والمواصفات التعليمية الدولية والعالمية.

ضم الوفد الزائر حصة الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية، وكرم صفر مبارك رئيس قسم الرقابة التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وحصة محمد الزريهي مديرة المجمع، وعدداً من أعضاء الكادر الإداري والتعليمي في المدرسة. وقالت حصة الخاجة مدير منطقة الشارقة التعليمية لـ«الاتحاد»: يعد مجمع زايد التعليمي في السيوح بالشارقة صرحاً تعليمياً ومعرفياً رائداً أسس وفق طراز عالمي ومواصفات عالية مستدامة، ويشكل نقلة نوعية في البيئة المدرسية والمرافق العصرية، حيث فتح أبوابه لاستقبال الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية ضمن الحلقتين الثانية والثالثة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

بدورها، قالت حصة محمد مديرة المجمع: المشروع مؤلف من مبنى مكون من طابقين على النحو التالي (الطابق الأرضي – الطابق الأول)، والمبنى ومرافقه مصممان لاستيعاب 3000 طالب، وتقدر مساحة المشروع بـ 81.000.00 متر مربع، وبلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات للعام الدراسي 2019-2020 نحو 1500 والعدد في تزايد، ويغطي المجمع الطلبة من مناطق عدة، منها: جويزع، والرحمانيات، والطي، والدفين والصجعة، والبراشي ومنطقة القطاة.