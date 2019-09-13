دبي تستضيف «بت الشرق الأوسط وأفريقيا» 22 سبتمبر

دبي (وام) تستضيف دبي فعاليات مؤتمر ومعرض «بِت الشرق الأوسط وأفريقيا» التي تقام في فستيفال أرينا يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.

وأكدت فيكتوريا جيمس مدير الفعالية في الدورة الخامسة العمل على ضمان تلبية احتياجات العملاء ومجتمع الخبراء والمتخصصين في قطاع التعليم.

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