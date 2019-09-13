7 مقومات للرعاية الطبية «عن بُعد» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، رئيس اللجنة الفنية العاملة على تحقيق البند الخامس الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» «طبيب لكل مواطن» في هيئة الصحة بدبي، أنه ، أصبح مؤشراً لأداء منشآت الهيئة الطبية وكفاءة منظومتها الصحية، إلى جانب كونه هدفها الاستراتيجي، الذي تعمل عليه وتحرص على توظيف كل ما لديها من بنى تحتية وتقنية، وخبرات بشرية، في سبيل الوصول إليه.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير طبيب لكل مواطن وتوفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأفاد الدكتور الملا بأن هيئة الصحة بدبي قامت بدراسة الوضع الحالي لإمارة دبي، فيما يتعلق بخدمات «الرعاية الصحية عن بعد»، هذا بالإضافة إلى عقد ورش العمل بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الصحي الحكومي والخاص بإمارة دبي للمشاركة في وضع معايير الرعاية الصحية عن بعد والمستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون الاتحادي رقم 4 للعام 2016 بشأن المسؤولية الطبية والذي يتضمن معايير خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وقال: إن الهيئة تعمل على تقديم نموذج مميز لـ «خدمات الرعاية الصحية عن بعد»، موضحاً أن النموذج يشتمل على 7 مقومات أساسية، وهي: تقديم الاستشارات الطبية المناسبة لخدمات «الرعاية الصحية عن بعد»، والتعرف إلى التاريخ المرضي للأفراد من خلال الملف الطبي الإلكتروني، وإصدار الوصفات الطبية عند الضرورة بحيث تشمل قائمة الأدوية المسموح بوصفها عن طريق خدمات «الرعاية الصحية عن بعد»، وتنمية الوعي بكيفية استخدام الأجهزة الطبية للتشخيص الأولي عن بعد مثل المقياس الحراري، أجهزة السكر، أجهزة الضغط، وغير ذلك من المؤشرات الحيوية الأساسية، ودراسة الخيارات المثلى لتطبيق النموذج بما يتوافق ومجانية الخدمات، وتطوير حزمة محفزات لضمان الاستفادة من خدمات التطبيب عن بعد، وتطوير الإطار التشريعي المناسب لتقديم خدمات التطبيب عن بعد بدبي.