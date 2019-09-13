مشاريع خدمية جديدة بالفجيرة والمنطقة الشرقية

السيد حسن (الفجيرة)

بدأت وزارة تطوير البنية التحتية الأعمال الإنشائية الخاصة بالمقر الجديد للقيادة العامة لشرطة الفجيرة بمنطقة الحيل الذي من المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2021، وتواصل الوزارة إنجاز مشروعين حكوميين في الفجيرة وكلباء، وحققت الوزارة مع نهاية أغسطس الماضي نسبة إنجاز بلغت 25% في مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة (الوحدة الثالثة قيراط)‏ الفجيرة، ونسبة 30% من مشروع مركز الدفاع المدني في كلباء.

وأكدت المهندسة حليمة الشحي مدير مكتب الوزارة في الفجيرة والمنطقة الشرقية مواصلة العمل في إنجاز المشاريع حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق متطلبات الاستدامة العالمية والأمن والسلامة، وتم تسليم موقع القيادة العامة لشرطة الفجيرة إلى المقاول للبدء في الأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تنفيذ هذا المشروع في غضون 540 يوماً، ومدة تحضير تستغرق 30 يوماً، وتبلغ تكاليف المشروع الإجمالية 70 مليون درهم.

وأشارت إلى أن المشروع يتكون من المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات ومهبط للطائرات وكافة أعمال البنية التحتية للمشروع ومن مساحات مختلفة لمواقف السيارات وأعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء ومكافحة حرائق وزراعة، وكافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت.

وأضافت: تواصل الوزارة إنجاز مشروع مبنى قوات الأمن الخاصة في قيراط، ومن المتوقع تسليم المشروع بشكل كامل في الربع الثاني من العام 2020، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 49 مليون درهم، ويتكون من 7 مبان.

وحول مشروع مركز الدفاع المدني في كلباء قالت المهندسة الشحي: من المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع في الربع الثاني من العام 2020، وقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 30% بنهاية شهر أغسطس الماضي، والمشروع بتكلفة 13 مليون درهم، وهو عبارة عن دور أرضي يتكون من 3 مبان، تضم مبنى الدفاع المدني والآليات ومبنى آخر للتدريب ومباني للخدمات.