مؤتمر بدبي يؤكد أهمية «الخدمات الأمنية»

تحرير الأمير (دبي) أوصى المشاركون في المؤتمر الأول للأمن في دبي الذي اختتم أعماله أمس بالتعاون مع المعهد الأمني البريطاني وتحت إشراف رابطة المحترفين الأمنيين في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» بضرورة مواكبة التطورات المتلاحقة في منظومة القطاع الأمني وإخضاع جميع العناصر العاملة ومقدمي الخدمة الأمنية لدورات متتالية وتعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية الخدمات الأمنية وفاعليتها في تحقيق الأمن العام.

ودعا المهندس عارف الجناحي مدير إدارة العمليات والخدمات الأمنية في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» إلى ضرورة التسجيل في رابطة المحترفين الأمنيين التي تنضوي تحت «سيرا» وهي أول رابطة للمحترفين الأمنيين في المنطقة، ويبلغ عدد أعضائها 600 عضو والمستهدف تسجيل 50 ألف رجل أمن من جميع الجهات بدبي تحت مظلة واحدة.تضمن المؤتمر جلسات عدة ناقشت موضوعات متنوعة، منها «مسألة الأمن السيبراني» وكيفية حماية الشبكات الإلكترونية.

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