تعاون إيطالي مع شرطة أبوظبي في حماية التراث الثقافي

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، الدورة التأسيسية في حماية التراث الثقافي، والتي عقدت لمدة أسبوع، بالتعاون مع فيلق الدرك العسكري الإيطالي «الكارابنييري».

وذكر العقيد راشد خلف الظاهري، نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أن الدورة استهدفت التعريف بالقانون الدولي لحماية التراث الثقافي، والتشريعات الإيطالية في هذا الجانب، والمعايير الأمنية لمنشآت المتاحف.

وأوضح الرائد دكتور مهندس أحمد محمد الرمحي، رئيس قسم المشاركات الداخلية والخارجية في إدارة التدريب، أن الدورات التخصصية تأتي ضمن أولويات إدارة التدريب لصقل مهارات المنتسبين في جميع المجالات العلمية والميدانية والتخصصية.

وحضر التخريج رفيل رمولا، الملحق الأمني الإيطالي، وممثلون من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارة التدريب.

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