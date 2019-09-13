ضبط 5 محال تجارية بالشارقة تحول أموالاً للخارج دون ترخيص

أحمد مرسي (الشارقة)

أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عدداً من الأشخاص من جنسيات آسيوية، للنيابة العامة بالإمارة، متهمين بمزاولة نشاط غير مرخص به وتحويل أموال لخارج الدولة بطريقة غير مرخص بها، حيث خصصت محالهم لبيع الهواتف المتحركة.

وأكدت النيابة العامة في الشارقة أنها تتابع التحقيقات في الواقعة، بعد أن وردت إليها الأيام الماضية، من القيادة العامة لشرطة الإمارة، من خلال ملف الضبطية الذي أفاد بأن هناك مجموعة أشخاص من جنسيات آسيوية يعملون لدى خمسة محال تجارية مرخصة لبيع الهواتف المتحركة بمنطقة الرولة بالشارقة، يزاولون مهنة تحويل الأموال خارج الدولة بطريقة غير مرخصة، من خلال استلام مبالغ مالية من الأشخاص الذين يقيمون في الدولة، والراغبين بإرسالها إلى أهليهم في بلدانهم، دون مرورها على المصرف المركزي.

وكان رجال البحث الجنائي والتحريات في القيادة العامة لشرطة الإمارة، وبعد استخراج التصريحات الرسمية، قد تمكنوا من ضبط شخص يقوم بتحويل المبالغ المالية لبلد آسيوي، دون ترخيص بذلك، ومن خلال نصب كمين له تم ضبطه متلبساً، وبالتحقيقات الأولية معه، تبين أن هناك عدداً من الأشخاص يعملون في خمسة محال تجارية بالمنطقة يمارسون النشاط نفسه دون ترخيص، وعليه تم ضبطهم للتحقيق معهم.