178 ألف معاملة أنجزتها «طرق دبي» في 7 أشهر

دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن أن أنظمة تقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة وطوال الأسبوع، أنجزت، منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو الماضي، 178 ألفاً و9 معاملات، تمثلت بأجهزة الخدمة الذاتية، والكاونتر الذكي «I Counter» ومركز الاتصال 8009090.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن الهيئة وفرت أجهزة تعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع تتضمن أجهزة الخدمة الذاتية والكاونتر الذكي «I COUNTER»، وذلك في 7 مراكز خدمة هي أم رمول، وديرة، والبرشاء، والمنارة، والكفاف، ومبنى الهيئة الرئيس، وتسجيل، وإن هذه الأجهزة أنجزت 168 ألفاً و157 معاملة تمثلت بالاستعلام ودفع المخالفات، وخدمات ترخيص المركبات والسائقين، وإصدار الشهادات، وغيرها، فضلاً عن مركز الاتصال 8009090، الذي أنجز 9 آلاف و852 معاملة تركز معظمها في طلب تجديد ملكية مركبة، وتجديد رخصة سواقة، ودفع المخالفات، وتبديل ملكية مركبة، وبدل تالف/‏‏ فاقد رخصة سواقة، واسترجاع الرقم السري لبطاقة نول.

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