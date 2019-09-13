بلدية العين تنظم الملتقى الخامس للشركاء الاستراتيجيين

العين (الاتحاد) نظمت بلدية مدينة العين ملتقى الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص في مسرح البلدية، بحضور الدكتور مبارك محمد الخييلي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المناطق، وعدد من الموظفين والمسؤولين.

استهدف الملتقى إلقاء الضوء على ملاحظات ومقترحات الشركاء الاستراتيجيين، وبحث تنفيذها وإيجاد الحلول لها، حيث تم طرح ملاحظات حول مشاريع الطرق والتقاطعات الحديثة، وتم توضيح أن المشاريع القائمة حالياً تعتبر في مراحلها الأولى.

وشهد الملتقى تكريم الشركات التي حصلت على تقدير ممتاز وجيد جداً في المشاريع المشتركة، ومنها مشاريع الطرق والحدائق والبنية التحتية وتقنية المعلومات والخدمات العامة. كما تم تكريم الجهات الحكومية الشريكة مع بلدية مدينة العين في الفعاليات المختلفة.

ومثلت مشاريع تقنية المعلومات النصيب الأكبر من الحاصلين على تقييم امتياز، حيث يتم تكريم المقاولين والاستشاريين والموردين باختلاف أنواع الخدمات المقدمة لبلدية مدينة العين.

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