بلحيف يتفقد مشاريع «البنية التحتية» بالشارقة

الشارقة (وام)

اطلع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية سير العمل في عدد من المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة بالمنطقة الجنوبية في إمارة الشارقة والأعمال الإنشائية لمشروعي مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة ومكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة.

وأكد معاليه، خلال الجولة الحرص على متابعة سير عمل المشاريع ما يسهم في تنفيذها وفق الجدول الزمني المعتمد وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وأشار بلحيف النعيمي إلى أن رسالة الموسم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تمثل نقطة محورية للعمل الحكومي المستقبلي ومحركاً أساسياً لشحذ الهمم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي من شأنها تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021 وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

واستمع معاليه خلال الجولة إلى شرح مفصل حول مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 167 مليون درهم ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث العام المقبل 2020 حيث بلغت نسبة إنجازه الحالية 36 بالمائة.

كما اطلع معاليه على الابتكارات وأنظمة الاستدامة المستخدمة بالمشروع وأبرزها محطة معالجة مياه الصرف بطاقة استيعابية تبلغ 400 متر مكعب يومياً ويتم الاستفادة من الناتج لتغذية بنود نظام تبريد الهواء وأنظمة الري، ويتكون المشروع من عشرة مبان تشمل مبنى رئيساً ومبنى العمليات ومبنى الخدمات ومبنى التعيين والمسجد وغرف الحراسة وأعمالاً خارجية وأسواراً.

كما تفقد معالي وزير تطوير البنية التحتية مشروع إنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمنطقة مزيرعة في الشارقة والذي وصلت نسبة إنجازه إلى 97 بالمائة وبتكلفة بلغت 32.6 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري.