«نبرّد عليهم» للتخفيف عن العمال في أبوظبي

بدرية الكسار(أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر، من خلال مركز أبوظبي مبادرة جديدة وفريدة من نوعها تحت مسمى «نبرد عليهم»، بإشراف مدير المركز خلفان سرحان الرميثي بهدف مد يد العون، والتخفيف عن الضغوط، سواء المناخية والمعنوية لعمال التشييد والبناء والنظافة الذين يساهمون في عملية الإعمار والإسكان والمرافق العامة في شوارع أبوظبي، وحتى في أماكن سكنهم.

وقال الرميثي: تأتي تلك المبادرات التي تنظمها الأمانة العامة للهلال الأحمر، في إطار الخطة التطوعية الموضوعة لمساهمته في عملية التنمية المجتمعية، وتأكيد الدور الإنساني والاجتماعي معاً من خلال التفاعل مع المجتمع العمالي، وإرساء المبادئ الإنسانية، ومشاعر الانتماء في نفوس العاملين، والأخذ بيد تلك السواعد للمزيد من العطاء في ربوع دولة الإمارات ورفع الروح المعنوية لهؤلاء العمال، ومنحهم الشعور بأن هناك من يشعر بمجهوداتهم وعملهم الشاق، في الشوارع، وفي ظل الظروف الجوية الصعبة، وهم يعملون دون كلل أو ملل تحت وطأة درجات الحرارة والرطوبة العالية. وأوضح أن المبادرة شملت عدة مواقع خلال يوليو الماضي، وتضم المبادرة فريقاً من موظفي الهلال الأحمر والمتطوعين، وتم توزيع الفريق الأول المكون من 38 متطوعاً متجهاً إلى سكن العمال في منطقة الريف، حيث يتراوح عددهم 1500 عامل، بهدف تحفيزهم وإدخال البهجة في نفوسهم من خلال توزيع الهدايا الرمزية عليهم، وهي عبارة عن مراوح توضع بالرقبة ويتم شحنها كهربائياً لتقيهم حرارة الجو، خلال ساعات عملهم.

كما توجه فريق آخر للعمال في منطقة الحديريات في أغسطس الماضي، والتقى الفريق بأكثر من 500 عامل حيث قام الفريق بتوزيع المراوح عليهم.