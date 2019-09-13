على شواطئ الشارقة.. 120 طلباً لتصاريح «الصيد الترفيهي»

آمنه النعيمي (الشارقة)

تلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية 120 طلباً بإصدار تصاريح الصيد الترفيهي على شواطئ الشارقة في الأماكن المخصصة، تنفيذاً لقانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي الصادر يونيو الماضي، والذي سيبدأ تفعيله، اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تتم مخالفة كل من يمارس هواية الصيد من دون تصريح أو في الأماكن غير المخصصة.

وأكدت هنا السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لـ«الاتحاد» أن قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، والتي تؤدي لمضايقة المارة أو الإضرار بهم من خلال ترك مخلفات الصيد خاصة الخطاف الذي قد يؤدي إلى جروح بالغة لمرتادي الشواطئ.

وأضحت السويدي أن القانون يحد من القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البحرية، أو المساس بمستواها الجمالي، وقد انتهت الهيئة من إعداد الضوابط والشروط العامة لممارسة الصيد الترفيهي ونشرها ووضع اللوحات اللازمة في الأماكن العامة لتعريف الجمهور بالقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

وأوضحت أنه يمكن ممارسة الصيد الترفيهي حصراً ضمن المناطق المسموحة والمحددة جغرافياً، والمرخّصة من قبل السلطة المختص وبينت أن الهيئة حددت 5 أماكن يسمح بها للصيد الترفيهي في الإمارة وهي جزء من كل من بحيرة الخان في مدينة الشارقة وشاطئ الحمرية، وجزء من شاطئ كلبا، وجزء من شاطئ اللؤلؤية بخورفكان، وجزء من شاطئ دبا، وسيتم وضع لوحات تعريفية على الشاطئ بالأماكن المسموح فيها الصيد والأماكن المحظورة، يحظر الصيد بشكل خاص في المحميات الطبيعية البحرية المناطق العسكرية المناطق النفطية.

وأوضحت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الهيئة هي السلطة المختصة بشأن منح التراخيص وأنه يمكن الحصول على رخصة الصيد الترفيهي السنوي أو الأسبوعي، التي تسمح لحامليها بالاستمتاع بهواية الصيد على شواطئ الإمارة في الأماكن المخصصة وأفادت بأن قيمة رسوم الحصول على رخصة الصيد الترفيهي تعتمد على نوع الرخصة فإن كانت أسبوعية فرسومها 30 درهماً، وإن كانت سنوية فرسومها 250 درهماً وبالنسبة للتصريح العائلي لأسرة مكونة من أب وأم وأربعة ابناء 50 درهماً لمدة أسبوع و400 درهم لمدة سنة.

معايير منح الترخيص

وأكدت السويدي أن كل شخص من مواطني الدولة أو لديه تأشيرة إقامة ويمنح الصيد الترفيهي للسياح بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الإمارة ويمكن الحصول على الرخصة بتوافر الشروط التالية أن يكون بعمر 18 عاماً وما فوق، وأن يمتثل لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الصيد المتعلقة بالصيد الترفيهي وأدوات الصيد المسموح استخدامها والمتمثلة في الخيط والصنارة فقط.

وأوضحت أن كل من يخالف أحكام هذا القرار، سواء بالصيد من غير ترخيص أو الصيد بترخيص لكن في الأماكن غير المسموح فيها، والصيد من دون حيازة تصريح في أماكن غير مسموح فيها بالصيد أو الصيد بأدوات مخالفة يلزم بغرامة قدرها (500) درهم ومصادرة معدات الصيد والأسماك وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة لها.