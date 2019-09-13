«إنترسك» تحتفي بقادة قطاع الأمن والسلامة

دبي (وام) احتفت النسخة الثانية من «جوائز إنترسك» بالجهات الرائدة في قطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

شهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بدبي تواجد 130 مشاركاً عبر 9 فئات مختلفة مع مشاركات مميزة لشركات من حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان وموزمبيق وألمانيا وكندا وسنغافورة.

وخضعت المشاركات التي تتوزع على خمس فئات في مجال الأمن وأربع فئات في مجال الحماية من الحرائق، لعملية تحكيم دقيقة حيث طلبت لجنة التحكيم المستقلة من المشاركين النهائيين تقديم مشاريعهم ومنتجاتهم وإجراء مقابلة مباشرة للإجابة عن مختلف أسئلة اللجنة حول مشاركاتهم، وضمّت لجنة التحكيم قادة القطاع ومجموعةً من أبرز الخبراء من أهم الجهات مثل جامعة خليفة ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» والإدارة العامة للدفاع المدني-دبي وإعمار.

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