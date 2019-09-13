«أبوظبي للصحة العامة» ينظم ورشة عصف ذهني

أبوظبي (الاتحاد) عقد مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، ورشة عصف ذهني، بهدف وضع سياسة واستراتيجية المركز للسنوات القادمة، ومناقشة أهم المبادرات والأولويات التي سيتبناها في مجال الصحة العامة، وذلك بحضور ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي في الإمارة.

وطرحت الورشة، جملةً من المحاور الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية وتوجهات المركز، والتي تشمل الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحسين صحة وسلامة العاملين، وخفض التأثيرات السلبية البيئية على صحة الإنسان.

وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه الخطوة مهمة في رسم سياسة واستراتيجية الصحة العامة في إمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة، وأن المبادرات التي ستنتج من ورشة العمل ستساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للصحة العامة بأسرع الطرق وبالكفاءة المطلوبة.

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