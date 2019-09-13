انطلاق مؤتمر «علاج السمنة» بدبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تبدأ في دبي، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني لتعزيز رعاية علاج السمنة، الذي سيقام بالتعاون مع الاتحاد العالمي للسمنة، بحضور مختصين من مختلف الجهات والهيئات الصحية الحكومية والمنشآت الطبية الخاصة والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

ويشارك في المؤتمر - الذي تنظمه شركة «نوفو نورديسك» العالمية المتخصصة في مجال السكري والسمنة في فندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي» - نخبة من الخبراء العالميين والأطباء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى متحدثين ومختصين من الإمارات وكندا والدنمارك.

وأكدت الدكتورة فتحية العوضي، استشارية ورئيسة قسم الغدد الصماء في مستشفى دبي، رئيسة جمعية الإمارات للسكري، رئيسة المؤتمر، أهمية هذا المؤتمر التدريبي الذي يعقد في نسخته الثانية بدبي، ويعد منصة مهمة تجمع عدداً من خبراء المجتمع الطبي في مكافحة فرط السمنة من عدة دول، منوهةً بأن السمنة تعدّ من أكبر تحديات النظم الصحية في العالم، بسبب العبء الاقتصادي الناجم عنها، ونظراً لمضاعفاتها الخطيرة على الصحة وإنتاجية المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أيمن حسن، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «نوفو نورديسك» في الإمارات: إنه تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية حكومة الإمارات 2021، وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة السمنة نعمل على دعم جهود الإمارات لخفض نسبة السمنة على المدى الطويل.