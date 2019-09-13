جامعة الإمارات الأولى على مستوى الدولة

العين (وام)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المستمرة، حيث صُنفت الأولى على مستوى جامعات الدولة، وذلك وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات للعام 2020، وحلت ضمن فئة أفضل 301-350 جامعة حول العالم، مقارنة بـ 1396 جامعة عالمية.

وأكد معالي سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة أن الإنجاز يأتي تأكيداً لنجاح جهود الدولة في دعم مسيرة التعليم في الدولة منذ تأسيس الجامعة، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في عام 1976م، ودعم من قيادتنا الرشيدة لمسيرة التعليم العالي في الدولة.

من جهته، أكد الدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات أن هذا التقدم في التصنيف العالمي لجامعة الإمارات بحصولها على المركز الأول، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات 2020، يبرهن على أن الجامعة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة، وتسير بخطى ثابتة من خلال برامجها المعتمدة والأبحاث العلمية والدراسات المستقبلية، وغيرها من المبادرات المهمة التي تتناول مواضيع ذات أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم. وأضاف أن طموحنا بأن تكون جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» باعتبارها مؤسسة التعليم العالي الرائدة في دولة الإمارات، والتي تدعم جهود حكومة الإمارات لتعزيز رؤية الحكومة في بناء القدرات الوطنية، واستراتيجية العلوم في الدولة، والتي تبنتها الجامعة استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية، من خلال تشجيع ودعم التميز والإبداع في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وتحرص على مواكبة البرامج الدراسية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وأن تصبح الوجهة الأولى للتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية.