الامارات | 97 % نسبة إنجاز مكتب «الخارجية» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 97 % نسبة إنجاز مكتب «الخارجية» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 سبتمبر 2019

تفقد وزير تطوير البنية التحتية، المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، الأعمال الإنشائية لمشروعي مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومكتب وزارة الخارجية، الذي بلغت نسبة إنجازه 97%.

واستمع خلال جولة ميدانية على المشروعين إلى شرح حول مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي تبلغ كلفته التقديرية 167 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثالث من عام 2020 حيث بلغت نسبة انجازه 36%. كما اطلع على الابتكارات وأنظمة الاستدامة المستخدمة بالمشروع، أبرزها محطة معالجة مياه الصرف بطاقة استيعابية 400 متر مكعب يومياً.

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ويتكوّن المشروع من 10 مبانٍ، تشمل المبنى الرئيس، ومبنى العمليات، ومبنى الخدمات، ومبنى التعيين، ومبنى المسجد، وغرف الحراسة، وأعمالاً خارجية وأسواراً، في حين تطبق الوزارة ضمن المشروع مبادرة «مشروع 360»، الذي يعتمد على استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بُعد، إضافة إلى استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل إنجازه لتتبعه عن بُعد، واستخدام طائرة بدون طيار لتصوير ومراقبة أعمال الإنشاء في المشروع.

كما تفقد الوزير مشروع إنجاز مبنى مكتب وزارة الخارجية بمزيرعة في الشارقة، الذي بلغت نسبة إنجازه 97%، بكلفة 32.6 مليوناً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع قبل نهاية الشهر الجاري، ويتكون المشروع من المبنى الرئيس بجميع أقسامه وفراغاته ومبنى التصديقات وغرف الحارس ومبنى الخدمات.

وأكد الوزير أن المشروعات التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية صديقة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.