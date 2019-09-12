كريم توسع خدماتها المالية بإطلاق خدمة شحن الرصيد للهواتف المتحركة في كل من مصر وباكستان والإمارات...

أطلقت كريم، منصة الإنترنت الرائدة في الشرق الأوسط، خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة Careem PAY في كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة في الأردن قريباً.

يمكن للعملاء إضافة الرصيد لهواتفهم المحمولة على معظم شبكات الاتصال في كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة قريباً في الأردن

الخدمة متوفرة حالياً لأنظمة أندرويد وسيتم إطلاقها لأنظمة iOS لاحقاً

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تتم إضافة الرصيد من قبل مستخدمي كريم من خلال محفظة Careem PAY

و قد ذكر جُنيد إقبال، المدير الإداري لـCareem PAY بأن خدمات الدفع التي تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق المنطقة اليومي. وأضاف بأن محفظة Careem PAY هي المحفظة الرقمية الأكثر تحميلاً في الأسواق، وبأن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات و منتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق، كما وشدد إقبال على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة ٨٦٪ من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية. وقد ذكر كذلك بأن خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة هي بداية لخدمات أخرى تهدف من خلالها الشركة إلى تسهيل حياة عملائها.