أطلقت كريم، منصة الإنترنت الرائدة في الشرق الأوسط، خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة Careem PAY في كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة في الأردن قريباً.
يمكن للعملاء إضافة الرصيد لهواتفهم المحمولة على معظم شبكات الاتصال في كل من مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة، على أن يتم إطلاق الخدمة قريباً في الأردن
الخدمة متوفرة حالياً لأنظمة أندرويد وسيتم إطلاقها لأنظمة iOS لاحقاً
تتم إضافة الرصيد من قبل مستخدمي كريم من خلال محفظة Careem PAY
و قد ذكر جُنيد إقبال، المدير الإداري لـCareem PAY بأن خدمات الدفع التي تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق المنطقة اليومي. وأضاف بأن محفظة Careem PAY هي المحفظة الرقمية الأكثر تحميلاً في الأسواق، وبأن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات و منتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق، كما وشدد إقبال على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة ٨٦٪ من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية. وقد ذكر كذلك بأن خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة هي بداية لخدمات أخرى تهدف من خلالها الشركة إلى تسهيل حياة عملائها.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم توسع خدماتها المالية بإطلاق خدمة شحن الرصيد للهواتف المتحركة في كل من مصر وباكستان والإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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