الامارات | إصابة سائقين في تصادم أربع مركبات ثقيلة باتجاه رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائقين في تصادم أربع مركبات ثقيلة باتجاه رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع، مساء أمس، حادث تصادم بين أربع مركبات ثقيلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، باتجاه إمارة رأس الخيمة، نتج عنه، إصابة اثنين من السائقين بإصابات بليغة.

وأهابت القيادة العامة لشرطة أم القيوين كل مرتادي الطريق وأصحاب الشاحنات، بضرورة الإلتزام بالشواخص المرورية، والسرعات المحددة وترك مسافة كافية بين المركبات وتوقع ماهو مفاجئ أثناء القيادة.