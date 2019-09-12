حميد الشاعري يطرح "شد الفيشة" بمشاركة هانى عادل



طرح الكابو حميد الشاعري دويتو جديد باسم "شد الفيشة" ويشاركه الغناء فى الدويتو الفنان الشاب هانى عادل، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب فور طرحه. ويعد الدويتو تجربة جديدة للكابو مع اجيال جديدة، وهو الأسلوب الذى يتبعه دائما فى اعماله، حيث يسعى حميد الشاعرى لربط الأجيال المختلفة ببعضها من خلال تعاونه مع جميع الأجيال، بهدف ربط الجمهور بكل فئاته العمرية مع اعماله. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحي وتوزيع حميد الشاعري.

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